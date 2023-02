Acqua, Aca, verso normalizzazione dopo rottura condotta

(ANSA) - PESCARA, 04 FEB - "La riparazione è conclusa e si va verso la normalizzazione. La situazione dovrebbe tornare alla normalità dalla serata". Lo dice all'ANSA la presidente dell'Azienda comprensoriale acquedottistica (Aca) a proposito della rottura di dell'adduttrice 'Giardino' in località San Giovanni Teatino, la più grande tubatura che da Chieti porta l'acqua verso Pescara, ha provocato disagi in quasi tutto il capoluogo adriatico, a San Giovanni Teatino, a Torrevecchia Teatina e in alcune zone di Chieti e Francavilla al Mare. Oltre centomila i cittadini interessati dai disservizi per la sospensione idrica finalizzata all'esecuzione dei lavori.

"Si informa che l' intervento è stato effettuato nel corso della nottata ed è terminato alle ore 05:00 di questa mattina - si legge sul sito dell'Aca - Tra le ore 05:00 e le ore 06:00 sono state avviate le manovre di riapertura delle serracinesche di adduzione e dalle ore 08:00 sono iniziate le manovre di apertura dei serbatoi. Nel corso della giornata odierna si potranno registrare carenze di pressione in attesa della ricarica completa della rete, che avverrà non prima della nottata, salvo complicazioni. (ANSA).