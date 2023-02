Taiprora entra nella compagine di Italia Technology Alliance

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO, 03 FEB - Taiprora Srl, azienda ad alto livello tecnologico dell'area industriale Chieti Pescara (San Giovanni Teatino), entra nella compagine di Italia Technology Alliance (ITA Holding di Lucca). Da trent'anni Taiprora S.r.l realizza sistemi Software e Automation per la produzione e l'intralogistica e dà a Ita la possibilità di integrare le conoscenze per la fornitura di flotte di veicoli e trasloelevatori per magazzini automatici, oltre allo sviluppo software dei flussi logistici interni (WCS - WMS).

L'obiettivo dell'operazione rientra nel più ampio piano di sviluppo che ITA Holding porta avanti a livello strategico: promuovere l'innovazione tecnologica oltre che nei tradizionali settori carta, tissue e tessuto non tessuto, in mercati come farmaceutico, automotive, food, multipurpose. Con l'ingresso di Taiprora S.r.l. aumentano le competenze tecnologiche nell'ottica della massima integrazione di soluzioni complesse con un unico affidabile e qualificato fornitore di tecnologia "state-of-the-art".

"L'operazione è frutto dell'integrazione di due mondi e settori diversi, ma che hanno in comune una zona di contatto interessante - dice Francesco Alfieri, presidente di Taiprora - Alla base dell'accordo con ITA Holding c'è una grande attitudine all'innovazione e all'internazionalizzazione. Il nostro obiettivo è continuare a crescere valorizzando l'identità di Taiprora. Vogliamo incrementare la ricerca e puntare sull'innovazione creativa per raggiungere obiettivi ambiziosi in un futuro ricco di opportunità e di sfide per noi e il nostro territorio".

"Il nostro modello di sviluppo si basa sull'acquisizione di nuove competenze per creare maggiore valore per i nostri clienti - spiega Mauro Celli, azionista di ITA Holding - garantendo soluzioni provate e risultati misurabili con le best practice del mercato mondiale. Investiamo in aziende leader nel proprio settore che abbiano una storia di affidabilità e ottima reputazione. L'ingresso di Taiprora corrisponde a questi criteri di successo e va a completare l'offerta digitale del gruppo: dall'interfaccia utente della linea di produzione alla gestione della logistica e del magazzino, fino all'IoT e all'analisi dei Big Data." (ANSA).