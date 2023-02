Salute, a Lanciano primo intervento "ampullectomia"

(ANSA) - LANCIANO, 03 FEB - Un tumore del dotto pancreatico è stato rimosso con tecnica endoscopica nell'ospedale di Lanciano (Chieti) dove per la prima volta è stato eseguito un intervento di "ampullectomia" con tale tecnica. Il team di Endoscopia digestiva, diretto da Maria Marino, in collaborazione con i medici della Chirurgia generale e Anestesia, ha sottoposto un paziente di 78 anni, residente nell'area frentana, a una procedura endoscopica e radiologica utilizzata per le patologie delle vie biliari, del pancreas e, in questo specifico caso, della "papilla del Vater", una piccola sporgenza della mucosa del duodeno, dove sboccano i dotti biliari e pancreatici. Il paziente sta bene ed è stato già dimesso. "Dopo Ortona abbiamo esteso anche al Renzetti l'uso di questa metodica - precisa Maria Marino - che negli anni abbiamo perfezionato alla scuola di Massimiliano Mutignani, professore di chiara fama e massimo esperto di patologie delle vie biliari.

L'intervento per via endoscopica, infatti, garantisce un rapido recupero e la ripresa dell'alimentazione già nella prima giornata post operatoria. Abbiamo rimosso la papilla, dove si era localizzato il tumore, e contestualmente eseguita una colangiografia retrograda endoscopica per visualizzare l'albero biliare e inserire uno stent nel coledoco al termine dell'asportazione endoscopica. Il tutto limitando al massimo trauma e dolore post operatorio". La metodica innovativa sarà d'ora in avanti utilizzata abitualmente anche a Lanciano, nel caso di pazienti per i quali sarà indicato un intervento per via endoscopica. (ANSA).