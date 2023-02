Polizia Stradale, in Abruzzo e Molise 37.000 infrazioni nel 2022

(ANSA) - CHIETI, 03 FEB - Sono stati 1046 gli incidenti rilevati dalla Polizia Stradale in Abruzzo e Molise nel 2022, contro i 1033 dell'anno precedente, dato sostanzialmente stabile, incidenti che hanno fatto registrare 5 persone decedute e 163 ferite. Le pattuglie messe in campo dal Compartimento Polizia Stradale "Abruzzo e Molise" sono state 11.110 sulle autostrade A24 - A25 e A14 e 8.659 pattuglie sulla viabilità ordinaria. Anche per la viabilità ordinaria delle due regioni il trend dell'incidentalità rilevata dalla Polizia Stradale non si discosta da quello del 2021. Più di 37.000 sono le infrazioni al Codice della Strada accertate, di cui 4584 per mancato rispetto dei limiti di velocità o velocità pericolosa, 1870 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 1130 per uso di smartphone o tablet. Sono stati circa 2.200 i controlli ai trasporti professionali. Icaro, Biciscuola, Chirone ed Ania Cares, Guida e Basta, Inverno in Sicurezza e Vacanze Sicure sono solo alcune delle tantissime campagne di educazione stradale attuate dalla Polizia Stradale nell'ambito della prevenzione. "Tutti gli utenti della strada, dal pedone al conducente di monopattino, fino all'autotrasportatore, devono essere consapevoli che solo con condotte corrette si può salvaguardare la vita propria e degli altri - evidenzia il Compartimento Polizia Stradale "Abruzzo e Molise" - Parola d'ordine deve essere 'prevenzione' che deve trovare sì applicazione nei vari settori come quello normativo o negli adeguamenti infrastrutturali, ma deve essere anche la spinta propulsiva per una vera e propria rivoluzione culturale che ponga l'individuo e la sua condotta al centro dell'attenzione e lo si consideri principale artefice del proprio destino". Riguarda all'attività di contrasto ai reati, 21 le persone arrestate in flagranza, 660 le denunciate, 112 delle quali per frodi assicurative, 45 per riciclaggio, 10 per furti in aree di servizio. 27 i veicoli sottoposti a sequestro penale e 21, provento di furto, sono stati ritrovati e restituiti. Sono state sottoposte a controlli amministrativi 157 attività tra le quali autofficine, autodemolitori, agenzie disbrigo pratiche, autoscuole, commercio elettronico di auto usate. (ANSA).