Cospito: presidio solidale domani all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 03 FEB - Anche all'Aquila è in programma un presidio in "solidarietà con la lotta di Alfredo Cospito e contro il regime del 41 bis". Ad organizzarlo un gruppo di cittadini che in una nota ha diffuso anche la locandina dell'evento in programma per domani, sabato 4 febbraio, dalle 18.30, in piazza Regina Margherita, nel centro storico.

"L'Aquila solidale con Alfredo Cospito" si legge in fondo al manifesto. Il presidio, autorizzato, come specificato nel testo, è a sostegno dell'anarchico pescarese, da oltre 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis. Una protesta significativa nella città, il cui penitenziario in località Costarelle, ospita circa 170 detenuti in regime di carcere duro, tra cui anche 12 donne. In Italia sono 12 le carceri predisposte per il 41Bis, ma quello dell'Aquila è l'unico che ha una sezione femminile.

Tra i detenuti, si registra l'arrivo recente del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza. Tra le donne, c'è anche Nadia Desdemona Lioce, delle Nuove Brigate Rosse. Anche in favore di quest'ultima ci sono state delle manifestazioni in passato.

(ANSA).