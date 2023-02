Ciclismo, nel 2023 torna il Trofeo Matteotti a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 02 FEB - Dopo un anno di pausa, nel 2023 tornerà il Trofeo Matteotti, la classica di ciclismo abruzzese sul tradizionale circuito cittadino di Pescara. A rivelarlo è il direttore tecnico della corsa Stefano Giuliani che in questi giorni ha concluso il ritiro a Tortoreto (Teramo) con la sua squadra Giotti Victoria Savini Due Team ed è in partenza per le prime corse in Turchia.

"Sembra sia tutto ok. Per pianificare una corsa del genere ci vuole tempo e non si può certo improvvisare. Per far venire formazioni importanti ci vuole competenza e quindi siamo già al lavoro. Il ritorno del Matteotti credo sia anche di buon auspicio per la crescita del ciclismo abruzzese che sta tornando al centro del movimento nazionale grazie anche alla presenza al prossimo Giro d'Italia e alla Tirreno-Adriatico. Vogliamo allargare il Trofeo Matteotti - ha aggiunto Giuliani - a più squadre Professional, Continental e World Tour per rendere questa manifestazione anche più internazionale. Siamo soddisfatti di ripartire domenica 17 settembre 2023 con il Trofeo Matteotti che precederà di un giorno il Memorial Marco Pantani". (ANSA).