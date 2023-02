Ambiente: Ranieri (Cgil), sì a Progetto Maverick Termoli (2)

(ANSA) - PESCARA, 02 FEB - Stesso discorso deve valere, sempre secondo il segretario regionale della Cgil Carmine Ranieri "per il progetto previsto al largo della Costa di Vasto, ovviamente con la dovuta attenzione che dovremo avere agli aspetti tecnici dell'operazione ed alle ricadute sul territorio ma con la consapevolezza che il nostro paese ha bisogno di energia e che se vogliamo affrancarci dalle trivelle e dal petrolio e dal gas prodotto da altri paesi dobbiamo accelerare il percorso di creazione delle energie alternative, dell'efficientamento dei consumi, dello sviluppo del vettore idrogeno - ha proseguito - Tutto questo, oltre che essere positivo per l'ambiente, svilupperà ulteriormente le competenze nel settore del made in Italy e creerà nuovi posti di lavoro.

Insomma è necessario guardare avanti e agire rapidamente mentre il governo nazionale punta ancora alle fonti fossili o addirittura pensa ad un ritorno al nucleare".

Conclusione con uno sguardo alla politica nazionale perchè "Purtroppo ci troviamo di fronte ad un governo nazionale ancorato a vecchi schemi per non dire di peggio, lasciano sbigottiti le parole della Ministra Santanchè che ha affermato:- "nei prossimi anni non mancherà la neve, ora siamo in una situazione emergenziale, così poca neve e temperature così alte non le avevamo mai vissute, ma non possiamo ancora dire che questo è strutturale e il clima sarà così nei prossimi anni.

Nessuno lo può dire." Una dichiarazione che contrasta con ogni assioma scientifico, una dichiarazione di chi mente sapendo di mentire o, ancora peggio, ci crede davvero ed allora dovrebbe fare un altro mestiere". (ANSA).