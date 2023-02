Nuova Pescara: Marcozzi, nessun danno al territorio

(ANSA) - L'AQUILA, 01 FEB - "Non colgo il danno, il pregiudizio che questa legge a firma del presidente Lorenzo Sospiri".

Il consigliere regionale Sara Marcozzi risponde così alle perplessità e critiche sollevate da parte di comitati, associazioni territoriali e partiti di opposizioni nei confronti della legge sulla Nuova Pescara. "Basta leggerla, voglio dire - sottolinea all'ANSA -. Vero che si impongono dei termini più stretti ai sindaci che, va detto, fino ad oggi non hanno operato granché in favore di questa fusione. Sennò se ne occuperà la Regione".

All'Aquila per il confronto di approfondimento tematico relativo alla legge Sospiri, in seno alla Commissione "Bilancio, Affari generali e istituzionali", Marcozzi si dice ottimista sull'iter normativo, "Credo - conclude - che ci siano delle posizioni di principio tra chi l'ha voluta inizialmente questa norma e chi sta cercando di modificarla". (ANSA).