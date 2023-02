Criteria:Life Saving;200 ostacoli,Marconi campionessa Italia

(ANSA) - AVEZZANO, 01 FEB - Alessia Marconi, classe 2009, della Pinguino Nuoto di Avezzano, si è laureata campionessa italiana nei 200 ostacoli durante i campionati di Criteria Nazionali giovanili di Lifesaving a Riccione. Medaglia d'argento invece per la staffetta maschile della Pinguino Nuoto composta da Evangelista, Piccinini, Farina e Giffi nella gara 4x50 ostacoli.

"Molta emozione e molta ansia prima della partenza - ha commentato a caldo la Marconi - però poi l'ho gestita: ho fatto il primo 50 come sapevo e poi ho iniziato a mettere le gambe per aumentare la frequenza e sono riuscita a vincere". (ANSA).