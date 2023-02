Agenti usano taser e ammanettano negoziante, il video sul web

Due poliziotti intervengono per un'automobile lasciata in divieto di sosta davanti ad un negozio e, quando il commerciante protesta, scoppia il caos: nella confusione totale, gli agenti estraggono il taser, la moglie dell'uomo cade a terra tra le urla e l'esercente viene immobilizzato e poi portato via. E' quanto accaduto ieri mattina nel centro di Vasto, davanti ad una pescheria.

La scena è stata filmata dai presenti e il video ora sta facendo il giro della rete, generando non poche polemiche. A condividerlo, tra gli altri, il segretario generale di Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo, che su Facebook scrive: "Credo che questi agenti vadano sospesi immediatamente dal servizio. Ma che siamo a Los Angeles?".

Nel video che sta circolando si sente il poliziotto che dice al commerciante "forse non hai capito, ti sto per denunciare e vieni con me in ufficio". "Ma tu lo hai capito che io sto lavorando?", risponde l'uomo. Quando gli agenti provano a prendere l'esercente per portarlo via, interviene la moglie del negoziante e, a quel punto, scoppia il caos. Uno dei due poliziotti estrae il taser e afferma ad alta voce: "Ti devi mettere giù, ti sparo col taser".

La donna cade a terra urlando a squarciagola, i presenti continuano a filmare la scena e un uomo - probabilmente un dipendente dell'attività - contatta i carabinieri, richiedendo un intervento immediato. Alla fine il commerciante, non senza fatica, viene buttato a terra, ammanettato e portato via.

Verrà poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il legale dei poliziotti, l'avvocato Fiorenzo Cieri, riporta il sito locale ChiaroQuotidiano.it, afferma che "nel video si vede solo ciò che è accaduto dopo, ma si tratta della conseguenza di ciò che era avvenuto in precedenza. Non è stato sparato alcun dardo con il taser, che ha emesso solo un segnale sonoro usato come deterrente. I miei assistiti - aggiunge - quereleranno, persona per persona, tutti coloro che si sono resi autori di commenti offensivi. Mi meraviglio della facilità con cui non si ha rispetto per la divisa".