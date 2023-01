Riqualificazione urbana 'Avezzano-Vecchia', 330mila euro

(ANSA) - AVEZZANO, 31 GEN - E' stato pubblicato un bando di progettazione di 330mila euro, da parte del settore tecnico del Comune di Avezzano, per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento denominato "Riqualificazione Urbana, Architettonica ed Archeologica - "Avezzano vecchia".

"Questa progettazione - rende noto il Comune di Avezzano - è decisamente importante e dall'altissimo valore strategico e sociale per la città di Avezzano. Con questi lavori si va a mettere in evidenza e a valorizzare, sottolineando l'importanza storico-culturale e sociale della città, attraverso un intervento che restituirà l'antica dignità e una rinnovata bellezza. Riqualificando tutta la parte della Avezzano originaria, che fu il nucleo di ripartenza dopo il terremoto del 1915 nonché, successivamente, dopo le devastazioni causate dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale".

L'area di interesse per la progettazione è "Piazza e Palazzo Torlonia, l'area ex Omni, le strade Via Mattei e Via Vidimari".

"L'intento - spiega il Comune - è quello di ricostruire il cuore della Avezzano Storica, ovvero Piazza San Bartolomeo, opere la cui realizzazione è iniziata a partire dallo scorso 13 gennaio".

"Ridaremo alla città uno spazio che risulta chiuso e abbandonato da oltre 25 anni" ha dichiarato a Infomedianews il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio. (ANSA).