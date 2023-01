Marcia della pace ad Avezzano, sfilano bimbi con Vescovo

I ragazzi di Avezzano colorano il centro con cartelloni di pace (ANSA) - AVEZZANO, 31 GEN - Si è svolta stamattina la ventinovesima edizione della Marcia della pace lungo le strade della Città di Avezzano, l'evento è stato organizzato dalla diocesi dei Marsi. Più di 100 ragazzi delle scuole primarie del capoluogo marsicano hanno colorato il corteo con cartelloni per la pace nel mondo. La manifestazione è partita dalla zona nord di Avezzano dove è posizionata la Campana della Pace, che è stata fatta suonare per l'occasione, ed ha attraversato tutto il centro storico della città, fino a raggiungere la Cattedrale di San Bartolomeo in Piazza Risorgimento. Hanno partecipato alla marcia della pace, il Vescovo della diocesi dei marsi monsignor Giovanni Massaro, il consigliere comunale Alfredo Chiantini, in rappresentanza del Comune di Avezzano, i boy scout della sezione di Avezzano, le scuole primarie e diverse associazioni culturali della città. (ANSA).