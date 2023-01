Transizione energetica, strategie a confronto a Teramo

(ANSA) - PESCARA, 30 GEN - Ragionare sulle sfide che il cambiamento climatico ci impone, individuare le strategie per affrontare la transizione verso modi di produzione e consumo di energia più sostenibili.

Su questi temi la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia ha ideato un incontro di approfondimento che si terrà venerdì 10 febbraio ore 10 a Teramo, nella sede dell'ente in via Savini 48.

Nucleo centrale di questo incontro sarà la realtà delle comunità energetiche che consentono a imprese, comunità locali e cittadini di condividere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Al fianco dell'Ente camerale c'è Dintec - consorzio per l'innovazione tecnologica e Unioncamere. Interverranno all'incontro esperti del Gestore dei servizi energetici ed Enea.

Le fonti di energia rinnovabile come l'energia solare, eolica, geotermica, idroelettrica e da biomassa, sono le nostre alleate non solo per la produzione energetica ma anche perché sono riprodotte da elementi naturali e non sono soggette ad esaurimento.

La sfida energetica, centrale anche nelle scelte politiche del Paese, rappresenta una opportunità per rispondere alle esigenze di uno sviluppo sostenibile, anche grazie alle risorse rese disponibili dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

"L'intento dell'appuntamento, il primo su questi temi, è sostenere le comunità, le imprese, le associazioni nell'ottica di favorire la transizione sostenibile - spiega la presidente dell'ente Camerale Antonella Ballone -auspichiamo una grande partecipazione, perché tutti possano conoscere i temi del futuro sostenibile".

L'invito a partecipare, da parte della Camera di Commercio, è a tutti i Comuni delle due province, a tutte le associazioni di categorie, alle imprese. Per informazioni: promozione@gransasso.camcom.it (ANSA).