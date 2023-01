Disabilità: Comunità 24 luglio cerca volontari con un video

(ANSA) - L'AQUILA, 30 GEN - "Il 10 febbraio scade il bando del servizio civile alla 24 Luglio. Datti una mossa, abbiamo bisogno di te". A pochi giorni dalla consegna delle domande per aderire al prossimo bando per la selezione di 71.550 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale, la Comunità 24 luglio ha coinvolto i propri iscritti in un video-appello per reclutare i sei operatori che presteranno servizio nella struttura che fa attività "per" e con i "disabili".

L'appello è stato diffuso sui social attraverso un video di poco più di un minuto realizzato da Francesco Paolucci che vede coinvolto lo stesso in una meta-narrazione ambientata in una stanza della Comunità che ha sede all'Aquila.

Nel video, sono i disabili stessi a suggerire idee per realizzare lo spot più efficace ad attirare l'attenzione di potenziali volontari. Nei titoli di coda, le informazioni di servizio: per presentare la domanda si ha tempo fino alle ore 14 di venerdì 10 febbraio 2023. Durata del servizio: 12 mesi, giorni di servizio settimanali: 5, monte ore annuo: 1.145, media di ore di servizio settimanale: 20. Benefit economico: rimborso mensile di 444,30 euro.

Inoltre, gli studenti universitari che svolgeranno il servizio civile universale nell'ambito del progetto "Si può fare!", potranno ottenere un riconoscimento del tirocinio parziale (50% dei crediti) per la classe l39 e un riconoscimento integrale per la classe l 19, educatori e classe lm87.

Fondata nel 1980, la Comunità ha alle spalle oltre 40 anni di attività. Per informazioni si può fare riferimento al Centro servizi volontariato, delegazione L'Aquila, telefono 0862.318637 dal 9 gennaio 2023 sarà attivo uno sportello di supporto alla compilazione della domanda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. (ANSA).