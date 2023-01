Fiere, per 61/a Agricoltura a Lanciano il ministro Lollobrigida

(ANSA) - LANCIANO, 28 GEN - La 61/a Fiera nazionale dell'Agricoltura di Lanciano ha ottenuto il patrocinio del ministero dell'Agricoltura e vedrà la partecipazione dello stesso ministro Francesco Lollobrigida. La rassegna fieristica, tra le principali in Italia, si svolgerà dal 14 al 16 aprile prossimi a Lancianofiera, polo fieristico regionale d'Abruzzo.

"A sessant'anni dalla sua prima edizione, la Fiera Nazionale dell'Agricoltura, il più importante evento del nostro polo fieristico - dice il presidente Donato Di Campli - riceve un rilevante riconoscimento da parte del ministero competente, che non è unicamente un logo apposto sui materiali di informazione e comunicazione. La concessione del patrocinio, la partecipazione del capo del dicastero Lollobrigida e la presenza di un'area dedicata in cui personale specializzato sarà a disposizione di agricoltori e associazioni di categoria per fornire informazioni su attività, fondi cui attingere, progetti Pnrr, rappresentano atti concreti e sono la dimostrazione dell'importanza e del valore che la Fiera dell'Agricoltura di Lanciano riveste nello scenario regionale e nazionale. Per questa attenzione ringrazio il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo e il senatore Etelwardo Sigismondi. Siamo onorati per questi riconoscimenti, un impegno per noi a fare sempre e più e meglio, coinvolgendo tutte le energie e agli attori del territorio". (ANSA).