Calcio, il Pescara cerca continuità contro il Foggia

(ANSA) - PESCARA, 28 GEN - Sale l'attesa in casa biancazzurra per la sfida di domani (ore 14.30) all'Adriatico con il Foggia.

Per la squadra abruzzese l'obiettivo è dare continuità alla vittoria con la Viterbese. Per il match con i rossoneri, Colombo Brosco Sembra rientrare il caso Lescano con il giocatore che ha avuto un chiarimento con società e tecnico. "Con il giocatore (Lescano), si è arrivati a una definizione di questo caso. Non c'è stato un chiarimento, c'è stato semplicemente un confronto nel quale ci si è detti la verità, dove ognuno ha riportato il proprio punto di vista. Adesso abbiamo il compito di rimettere in squadra un calciatore importante. Noi dobbiamo trovare degli interpreti per i giusti equilibri. La squadra sa stare in un contesto tattico e stravolgerlo adesso, sarebbe un rischio.

Dobbiamo valutare bene i rischi e i benefici". Colombo ha parlato poi della formazione pugliese, battuta all'andata per 4-0. "Col Foggia dobbiamo essere bravi in difesa, soprattutto con questa squadra che non è la stessa dell'andata. Hanno avuto una rivoluzione, hanno trovato il modulo e stanno facendo bene".

Recuperato il difensore Riccardo Brosco. Non convocato per un lutto in famiglia il centrocampista Luca Germinario. Come noto, i tifosi foggiani non potranno seguire la squadra a Pescara per il divieto di trasferta deciso dal prefetto del capoluogo adriatico. (ANSA).