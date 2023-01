Anno giudiziario:Abruzzo,più reati tra minori,lesioni,risse

(ANSA) - L'AQUILA, 28 GEN - "In controtendenza, sono purtroppo in aumento i reati connotati da violenza commessi da minorenni, come segnalano gli Uffici Minorili: parliamo dei molti procedimenti per lesioni personali tra coetanei (ben 153), dei procedimenti per rissa (18), alcuni particolarmente gravi e tali da richiamare grande attenzione mediatica, come quelli relativi ai fatti che nel capoluogo hanno visto contrapporsi gruppi di minori stranieri, ospiti di comunità del territorio, che hanno destato molto allarme tra la popolazione". Così il presidente della Corte di Appello dell'Aquila, Fabrizia Francabandera, presentando la relazione sull'attività nel distretto dell'Aquila all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il magistrato ha posto l'attenzione sui reati commessi da minori, un fenomeno in forte crescita che sta interessando anche il territorio regionale. "Gli Uffici - ha scritto nella relazione - segnalano come problematico anche l'arrivo in Abruzzo di molti ragazzi ucraini costretti dalla guerra a lasciare le loro case e, spesso, le famiglie. Le strategie di immediato intervento attivate dal Tribunale e dalla Procura minorile hanno avuto successo, avendo gestito nel giro di pochi mesi (da fine febbraio a settembre 2022) oltre 250 procedimenti relativi a situazioni molto eterogenee: presenza o meno di familiari sul territorio, gruppi facenti parte di squadre sportive o scuole, necessità di trovare adeguate sistemazioni e di nominare tutori. Tema quest'ultimo che riguarda tutti i minori stranieri non accompagnati (Msna), aumentati nel distretto (ben 367, senza contare i ragazzi ucraini) a seguito dell'apertura di nuove strutture. Resta la grande difficoltà di individuare persone disponibili ad assumere l'incarico di tutore, da anni segnalata, cui si cerca di far fronte con il generoso coinvolgimento dell'Avvocatura - si legge ancora nella relazione. (ANSA).