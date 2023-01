Presidio rurale Vvf a Montereale, 'migliora tutela territorio'

(ANSA) - MONTEREALE, 27 GEN - "L'istituzione del presidio rurale dei Vigili del fuoco a Montereale è il risultato di una sinergia sempre più stretta tra Vigili del Fuoco ed Enti locali per contrastare efficacemente l'emergenza degli incendi boschivi". Così il vicepresidente della Giunta regionale con delega all'Ambiente, Agricoltura, Parchi e Foreste, Emanuele Imprudente, sulla firma dell'accordo quadro per la realizzazione del presidio tra il Dipartimento dei vigili del fuoco del ministero dell'Interno, la Provincia dell'Aquila e il Comune di Montereale.

"La soddisfazione e l'orgoglio per me sono doppi - ha detto ancora Imprudente - poiché da vigile del fuoco in aspettativa, riesco ad apprezzare maggiormente la funzione strategica di un modello operativo che, ne sono certo, migliorerà tanto le azioni di prevenzione quanto la capacità di intervento in un territorio particolarmente esposto alla piaga degli incendi boschivi. In base ai dettami del progetto nazionale, il presidio abruzzese diventa importante non solo per la risposta immediata sul territorio, ma anche perché si candida a diventare un vero e proprio 'Centro di Comando Avanzato', in grado di ospitare anche le componenti del sistema regionale antincendio, volontari o appartenenti alle altre forze dell'ordine impegnate sul territorio della nostra regione".

"Grazie a questa iniziativa - ha concluso il vicepresidente della Regione - si rafforza la strategia di tutela e prevenzione del nostro prezioso patrimonio boschivo e forestale e in generale del territorio abruzzese, e si conferma l'impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ringrazio nell'essere sempre più vicino alle comunità locali e ai cittadini". (ANSA).