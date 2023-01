Calcio: aggredisce addetti stadio, scatta Daspo per 8 anni

(ANSA) - CHIETI, 27 GEN - Un provvedimento di divieto di accesso per otto anni a tutti gli impianti sportivi ubicati nel territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni calcistiche, comprese le sedute di allenamento, è stato adottato dal questore di Chieti, Francesco De Cicco, nei confronti di un tifoso del Francavilla. È ritenuto uno dei responsabili di un'aggressione ai danni del personale addetto ai controlli del campo sportivo comunale di Casalbordino avvenuta il 10 dicembre del 2022 in occasione dell'incontro di calcio Casalbordino-Francavilla. Il tifoso, individuato grazie alle indagini dei Carabinieri della Stazione di Casalbordino, avrà inoltre l'obbligo di presentarsi presso un ufficio di polizia 15 minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima del termine delle partite che il Francavilla disputa nel campionato, nei trofei, nelle coppe e nelle amichevoli.

Tale provvedimento, ha fatto sapere la Questura di Chieti, è stato adottato tenuto conto anche della gravità delle condotte del destinatario del Daspo che, unitamente ad un gruppo di tifosi del Francavilla, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti, aveva tentato di entrare all'interno dell'impianto sportivo senza pagare il biglietto ed aveva aggredito fisicamente il personale della società sportiva del Casalbordino nel momento in cui gli era stato negato l'accesso.

II provvedimento del Questore oggi è stato convalidato dall'Ufficio del giudice per le indagini preliminari. (ANSA).