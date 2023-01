Parchi: Sirente Velino, domande Servizio Civile fino al 10/2

(ANSA) - ROCCA DI MEZZO, 26 GEN - Il Parco Sirente Velino aderisce al progetto "A passo lento", che prevede attività di educazione ambientale, accoglienza e informazione turistica, gestione dei centri visite e dell'area faunistica.

Un'opportunità - per ragazzi dai 18 ai 28 anni - destinata, soprattutto, ad appassionati della natura, ai giovani che abbiano alle spalle studi inerenti le materie ambientali e ai volenterosi di scendere in campo per mettersi al servizio del territorio, portando avanti un percorso formativo e professionalizzante.

Un'esperienza definita come un "imprevedibile viaggio in Abruzzo" con storie e impressioni di giovani che il Parco ha deciso di condividere per spingere altre persone ad aderire. Un esempio è l'esperienza di Maria Laura, giovane laureata in discipline di settore. "Sono impiegata nel Centro visite del Camoscio di Rovere (L'Aquila) - sottolinea -. Mi occupo prevalentemente di accoglienza turistica: fornendo informazioni ai visitatori e partecipando attivamente alle iniziative organizzate".

Finirà il Servizio Civile a maggio Jacopo, che racconta: "L'esperienza vissuta nel Parco, che concluderò tra qualche mese, è stata assolutamente positiva. Assieme al mio collega Filippo, ci occupiamo principalmente di front-office, gestione del sito, attività di marketing, affiancando, al contempo, gli uffici amministrativi".

"L'esperienza di Servizio civile nel Parco ci ha permesso di spaziare in più settori e di mettere alla prova le nostre competenze - sottolinea Filippo - Abbiamo trovato un ambiente positivo e propositivo".

"Il Servizio Civile - commentano il presidente del Parco Francesco D'Amore e il direttore Igino Chiuchiarelli - rappresenta per i giovani una grande opportunità, soprattutto per chi vive sul territorio e può cogliere l'occasione di vivere un'esperienza totalizzante, che porta ad arricchire la propria conoscenza dell'ambiente che lo circonda". La presentazione della domanda avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata Dol. Possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando e in possesso di un codice Spid. Le domande vanno presentate entro il 10 febbraio.

