Pd: Lino Guanciale portavoce comitato Schlein in Abruzzo

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Un grande attore, un intellettuale impegnato che ricorda sempre le parole di Gian Maria Volonté: 'Quello che si fa in palcoscenico è sempre un atto politico'.

Grazie di cuore a Lino Guanciale per aver accettato di essere il portavoce del comitato nella sua regione, l'Abruzzo, a supporto della mia candidatura a segretaria del Pd." Lo afferma Elly Schlein in una nota. (ANSA).