Musica: Teatrabile ospita il violoncellista Simone De Sena

(ANSA) - L'AQUILA, 24 GEN - Sabato 28 gennaio 2023 alle ore 21 nello spazio di Teatrabile in Piazza d'Arti il violoncellista Simone De Sena presenterà, in un concerto per violoncello solo, il suo disco "Cronache del dono e della maledizione". Verranno eseguiti brani come "Psalm" di Perttu Kivilaakso, "Kiev" di John Zorn, "La follia " di Marin Marais, "The cellist of Sarajevo" di David Wilde, "Lamentatio" di Giovanni Sollima, "Julie-O" di Mark Summer.

Il tutto intervallato dalla narrazione dello stesso violoncellista dei Solisti Aquilani, in cui metterà in evidenza alcuni aspetti degli incontri fatti negli anni con alcuni di questi importanti compositori.

Un concerto che si propone per tutti, poiché il disco nasce proprio con l'obiettivo di aprirsi ad un nuovo pubblico.

Un album di rottura, che fonde al suo interno diversi stili musicali, nonché poesia, letteratura e ispirazioni cinematografiche: dalle più belle musiche per violoncello solo di autori contemporanei, all'elettronica; dalle liriche dei rapper della scena underground romana, fino ai riferimenti dell'Inferno di Dante, nella nota interpretazione di Vittorio Gassman. Simone De Sena dal 2020 fa parte del gruppo "I Solisti Aquilani" con i quali si esibisce anche in platea internazionali. Ha collaborato con importanti orchestre in Italia e all'estero. Si è esibito, inoltre, in importanti e numerosissimi festival di musica da camera con Ramin Bahrami, Giovanni Sollima, Andrea Bacchetti, Andrea Nannoni. (ANSA).