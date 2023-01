Corsa di Miguel, a Roma delegazione Cai e Univaq in Joelette

(ANSA) - L'AQUILA, 23 GEN - Anche l'Università dell'Aquila ha partecipato ieri all'edizione 2023 della Corsa di Miguel a Roma, con arrivo all'interno dello Stadio Olimpico. Una prova dedicata a Miguel Benacio Sánchez, giovane poeta e podista argentino, tra i migliori della sua epoca e 1978 desaparecidos. Una gara simbolo di promozione dei valori contro il razzismo e della lotta alle sopraffazioni sociali e politiche avvenute non solo in Argentina, ma più in generale in tutto il mondo.

Una corsa da diversi anni inclusiva, aperta anche alle persone con disabilità che ha visto oggi partecipare 3 squadre dall'Aquila con le Joelette, la "spedizione" organizzata dal Cai L'Aquila che era composta da più di 30 persone. I capitani delle tre squadre sono stati Valeria Masala di Terni, Massimo Prosperococco (dipendente Univaq) e Gaspare Ferella, presidente della Comunità 24 Luglio che svolge attività con e per i disabili. "Il Cai ha fatto un grande lavoro di inclusione - ha commentato Prosperococco - coinvolgendo in questo progetto varie associazioni cittadine tra cui la Comunità 24 luglio, che è sempre in prima fila per la promozione e la diffusione di una cultura di integrazione e accessibilità vere". (ANSA).