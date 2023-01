Maltempo: serie D, rinviata Vastese-Porto d'Ascoli per neve

(ANSA) - VASTO, 21 GEN - È stata rinviata per impraticabilità di campo a causa dell'abbondante nevicata della scorsa notte la gara Vastese-Porto d'Ascoli (campionato nazionale di serie D, girone F) in programma domani alle 14.30 allo Stadio Civitelle di Agnone (Isernia). La struttura era stata designata come campo neutro in virtù della indisponibilità dello stadio Aragona di Vasto. (ANSA).