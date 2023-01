Regionali, Pichetto Fratin, il Governo è coeso

(ANSA) - L'AQUILA, 20 GEN - "Io qui rappresento il Governo.

Il Governo è di natura politica, nato dopo le ultime elezioni e in questo momento è coeso. Andiamo benissimo, tuttavia non ho la sfera di cristallo per leggere il futuro". Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del convegno 'Energie per la crescita' organizzato dal Comune dell'Aquila, ha risposto così ai cronisti che chiedevano se le prossime consultazioni Regionali, in primis quelle in Lombardia, potranno avere ripercussioni sulla coesione del centrodestra. Fratin è arrivato accompagnato dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. (ANSA).