Mense scolastiche Chieti, dopo sentenza Tar decide il Comune

(ANSA) - CHIETI, 20 GEN - Dovrà essere il Comune a decidere se procedere all'affidamento dell'appalto scorrendo la graduatoria esistente, oppure se annullare in via di autotutela l'intera procedura di gara e lo farà confrontandosi con l'Ufficio legale. È quanto hanno reso noto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e gli assessori Enrico Raimondi e Teresa Giammarino, a proposito della sentenza con la quale il Tar ha escluso le prime tre ditte che hanno partecipato alla gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica. Per sindaco e assessori i giudici amministrativi non hanno affatto annullato la gara, ma a fronte delle istanze presentate dai vari ricorrenti hanno rimesso la scelta in capo all'Amministrazione.

"Nei fatti il Tar, accogliendo uno dei motivi di ricorso della Ladisa - dicono Ferrara, Raimondi e Giammarino - ha annullato l'aggiudicazione alla prima ditta risultata in graduatoria, Rti Consorzio Appalti Italia, e contemporaneamente ha accolto uno dei motivi di ricorso della Compass, terza ditta in graduatoria, affermando che anche la Ladisa va esclusa dalla gara, unitamente alla Compass e a Rti Consorzio Appalti. In sostanza, tutte e tre le ditte che si sono posizionate prima, seconda e terza, devono essere escluse per errori nell'offerta.

Questo il quadro e su questo, insieme agli avvocati dell'Ente verificheremo qual è la scelta migliore da compiere - concludono - sia per continuare a garantire la mensa, che a fronte dell'ultima sentenza non verrà interrotto, ma soprattutto per evitare ulteriori contenziosi di cui non sarebbero certi i tempi e che andrebbe sicuramente a danno dell'utenza e del servizio stesso". Attualmente il servizio di refezione scolastica a Chieti è affidato alla Ladisa. (ANSA).