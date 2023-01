Libri: omaggio Mieli ai Corbi, gli devo passione giornalismo

(ANSA) - AVEZZANO, 20 GEN - "Devo molto a questa città, perché fu fondamentale per la mia carriera, l'incontro con i Vostri concittadini Gianni e Bruno Corbi, li incontrai proprio agli inizi della mia vita giornalistica, mi appassionarono molto a questa professione". È quanto ha dichiarato il giornalista Paolo Mieli sul palco del Teatro dei Marsi di Avezzano, questa mattina, in una platea composta di studenti delle scuole superiori di Avezzano, durante la presentazione del suo libro "Donne sul territorio". Una manifestazione organizzata dal Comune di Avezzano in collaborazione con l'Associazione culturale "La chiave di volta". L'evento è stato moderato dal professore di diritto privato dell'Aquila Fabrizio Marinelli. I Gianni e Bruno Corbi erano zio e nipote entrambi iscritti nel PCI ed entrambi giornalisti nati ad Avezzano. (ANSA).