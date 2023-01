Nuova Pescara: nomina commissario se Comuni inadempienti

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - La funzione di controllo della sussistenza delle condizioni necessarie per far sì che l'istituzione del Comune di nuova Pescara avvenga il primo gennaio 2027 è attribuita al presidente della Regione e al presidente del Consiglio regionale, che dovranno stilare una relazione entro il 30 settembre 2023 e potranno nominare un commissario ad acta. E' quanto previsto dalla proposta di legge finalizzata a rimodulare la data di istituzione del Comune di Nuova Pescara, i cui contenuti sono stati illustrati in conferenza stampa Nell'ipotesi di mancato riscontro della sussistenza anche di uno solo degli adempimenti previsti al primo settembre 2023, con riferimento ad almeno due dei tre comuni interessati, oppure in caso di omessa trasmissione della relazione intermedia, infatti, il Comune di Nuova Pescara è istituito a decorrere dal primo gennaio 2024. In quel caso il presidente della Giunta regionale, d'intesa con il presidente del Consiglio regionale, nominerà un commissario unico ad acta che gestirà il processo di fusione.

Per far sì, invece, che l'istituzione slitti al 2027, entro settembre 2023 due dei tre comuni interessati dovranno adempiere a questi studi di fattibilità: ricognizione ed analisi dell'assetto organizzativo dell'ente; ricognizione dei contratti attivi e passivi e delle convenzioni in essere; ricognizione, analisi e valutazione in merito alla predisposizione degli strumenti finanziari di programmazione e per lo svolgimento delle attivita legate alla gestione finanziaria e tributaria del nuovo Comune; ricognizione delle partecipazioni in societa; ricognizione dei regolamenti comunali esistenti.

Inoltre, entro la stessa scadenza, i comuni dovranno provvedere all'esercizio associato di almeno tre delle funzioni fondamentali previste dalla legge. In tal senso, secondo quanto riferito in conferenza, i primi servizi ad essere unificati saranno la gestione dei tributi, le politiche sociali e la polizia locale. (ANSA).