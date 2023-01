Nuova Pescara: De Martinis, dare al tempo valore importante

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - "Ritengo questa legge un vero e proprio atto di responsabilità e mi auguro che tutte le forze in campo possano ragionare come si è detto e fatto oggi". Così Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara, sul progetto di legge regionale sulla 'Nuova Pescara' con primo firmatario il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri.

"Ho auspicato un passaggio per dare al tempo un valore importante. In questo caso la coppa che vogliamo vincere è avere un territorio unificato, ma con servizi all'altezza e una vita che il territorio merita. Parlo non solo di Montesilvano, ma della Nuova Pescara. In passato ci siamo più volte seduti al tavolo, ma abbiamo parlato anche delle difficoltà. Benché ci sia chi dice che la fusione è da raggiungere subito, non possiamo dimenticare che ci sono difficoltà da prendere in considerazione. Ci sono settori da accorpare per primi: sociale, tributi, polizia locale. Sono i temi che abbiamo sviscerato come obiettivi da raggiungere subito. Non si tratta di poltrone, l'obiettivo è invece di rispondere ai cittadini e non alle polemiche, che non servono a nulla. All'inizio c'è stata una posizione contraria di Montesilvano e Spoltore, ma c'è una legge da portare avanti con responsabilità e lo faremo. Per oltre due anni abbiamo contrastato la pandemia e non potevamo parlare della Nuova Pescara. Ora i tempi sono diversi e lavoriamo per assicurare il meglio per il territorio andando avanti senza fretta, ma con tranquillità e serenità". (ANSA).