'Vivi SportivaMente', l'importanza della pratica di base

(ANSA) - L'AQUILA, 18 GEN - Dalle piccole cose ai grandi traguardi, nel segno di quel "Sic parvis magna" che Sir Francis Drake prese, forse, in prestito da Virgilio. Un motto che il giornalista Rai Andrea Fusco ha fatto conoscere ai bambini della scuola primaria Celestino V. Originario dell'Aquila, vive e lavora a Roma da anni, Fusco si è confrontato con i piccoli sui valori dello sport e sull'importanza della diffusione delle attività di base.

Piccole esperienze messe a confronto con grandi traguardi, a partire dall'oro olimpico conquistato da Yuri Chechi ad Atlanta nel 1996. "Il ginnasta - ha ricordato - si infortunò quattro anni prima al tendine e non poté partecipare ai Giochi Olimpici di Barcellona. Però con tenacia e perseveranza riuscì a rimettersi in carreggiata fino a conquistare il successo negli Usa". Accompagnato dall'ex vicequestore Mauro Pansini e dal giornalista del Centro Giustino Parisse, Fusco non si è sottratto alle domande dei bambini e ha parlato anche di integrazione e di sport paralimpico. Un progetto dal titolo "Vivi SportivaMente". A fare gli onori di casa, la dirigente Agata Nonnati. (ANSA).