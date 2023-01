Nuova Pescara, Sospiri, nessuna esitazione su fusione

(ANSA) - PESCARA, 17 GEN - "Sarebbe stato più rispettoso per le amministrazioni locali e soprattutto per i cittadini coinvolti nel processo di fusione, evitare uscite improprie e divulgare imprecisioni grossolane. Basterà attendere 48 ore per ascoltare direttamente dal sottoscritto, proponente del progetto di legge, quali innovazioni presenta la proposta normativa e quanto profondamente dimostri l'assoluta volontà di concludere in maniera efficace e sostanziale il processo di fusione dei Comuni che porterà alla 'Nuova Pescara'". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a proposito della proposta di legge che verrà presentata giovedì sulla Nuova Pescara, replicando alle critiche avanzate dall'associazione Nuova Pescara. "Già da oggi - aggiunge - posso assicurare che l'impianto normativo che presenterò giovedì mattina è ampiamente condiviso dall'Assemblea legislativa e che fanno solo danno all'Abruzzo i tentativi di boicottaggio a 'scatola chiusa' di un testo che ancora non si conosce e che, tra l'altro, considerando la fretta divulgativa dell'Associazione 'Nuova Pescara', non era ancora nemmeno depositato in Consiglio". "Non entro nel merito dei contenuti per rispetto dei colleghi e delle amministrazioni che insieme a me hanno lavorato per la modifica della legge - sottolinea il presidente del Consiglio - ma mi preme evidenziare quanto sia sconfortante leggere di presunti 'tentativi di far saltare Nuova Pescara per conservare posti e stipendi'. Sono logiche piccole quelle che intendono solleticare fumose e populiste visioni che tenderebbero alla salvaguardia di posizioni di potere locale. Invito gli amici della 'Nuova Pescara' alla conferenza stampa di giovedì mattina e sarò felice di sconfessare ogni timore". (ANSA).