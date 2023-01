Musica, Gorini al piano con Beethoven e I Solisti Aquilani

(ANSA) - L'AQUILA, 17 GEN - Saranno le pagine di Beethoven ad aprire il nuovo anno della rassegna Musica per la città con I Solisti Aquilani. Mercoledì 18 gennaio, alle ore 18 nell'auditorium del Parco del Castello, il pianista Filippo Gorini, con I Solisti Aquilani diretti da Maurizio Cocciolito, si esibirà in due concerti di Ludwig van Beethoven. Vincitore del Premio Abbiati, prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana, quale miglior solista del 2022, Filippo Gorini si afferma, a soli 26 anni, come uno dei più interessanti talenti della sua generazione. All'Aquila proporrà il Concerto n. 4 in sol maggiore op. 58 per pianoforte e orchestra e Concerto n. 5 in mi bemolle maggiore op. 73 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven. Gorini nel 2015 ha vinto il concorso Telekom-Beethoven di Bonn, dove si è aggiudicato il primo premio, con voto unanime della giuria e due premi del pubblico. Nel 2020 ha ricevuto il Borletti Buitoni Trust Award, con il sostegno del quale ha realizzato un progetto di approfondimento multidisciplinare su "L'Arte della fuga", il saggio di arte del contrappunto (linee melodiche indipendenti che si combinano secondo regole tramandate musicali), diJohann Sebastian Bach: 14 interviste, come 14 sono i contrappunti dell'opera di Bach, a personaggi eccellenti. Tra gli intervistati, il regista teatrale Peter Sellars, l'architetto Frank Gehry, lo scultore Alexander Polzin, il pianista Alfred Brendel, il regista cinematografico Alexander Sokurov, il matematico Marcus du Sautoy. Una curiosità: il giovane pianista è figlio di due fisici nucleari, uno dei motivi per cui ama studiare anche l'aspetto matematico della musica. (ANSA).