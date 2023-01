Maltempo, L'Aquila, protezione civile al lavoro su fiumi

(ANSA) - L'AQUILA, 17 GEN - A causa dell'intensa pioggia che sta cadendo sull'Aquila da ieri, stanno crescendo i livelli dei fiumi e dei torrenti che attraversano il territorio comunale. Il servizio di protezione civile, la polizia municipale e gli addetti delle opere pubbliche dell'amministrazione comunale sono già da alcune ore in vari punti vicini ai corsi d'acqua per gli interventi necessari, unitamente alle squadre dell'Anas e di altri enti. I volontari di protezione civile, con il coordinamento comunale, stanno inoltre presidiando gli argini per verificare eventuali altre emergenze.

"Le attività degli addetti comunali, a vario titolo, sono partite da subito e proseguiranno fino a cessata emergenza, così come stanno facendo gli altri enti interessati, le forze dell'ordine e quelle di soccorso - hanno commentato il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore alla Protezione civile, Fabrizio Taranta - è importante, visto che il maltempo, secondo le previsioni meteo, durerà ancora, limitare gli spostamenti con la macchina, anche per lasciare spazio ai mezzi di soccorso, e soprattutto prestare la massima attenzione se, in auto o a piedi, si percorrono strade vicine ai corsi d'acqua, i sottopassaggi e le zone a rischio di allagamento". (ANSA).