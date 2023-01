Tradizioni, accese farchie a Fara Filiorum Petri

(ANSA) - FARA FILIORUM PETRI, 16 GEN - Migliaia di persone hanno preso parte oggi pomeriggio a Fara Filiorum Petri (Chieti) al rito delle Farchie, grossi fasci di canne legati con il salice che ogni contrada del piccolo centro realizza e che, una volta portate a spalla o con il supporto di mezzi motorizzati, nel piazzale antistante la chiesa di Sant'Antonio, vengono issate e incendiate fra musica, canti e balli popolari in un clima di grande partecipazione e allegria.

Le farchie rievocano il miracolo di S. Antonio che nel 1799 salvò il paese dall'invasione francese trasformando gli alberi in immense fiamme. Il benvenuto ai tanti presenti è stato portato dal sindaco Camillo D'Onofrio, per la Regione Abruzzo dal consigliere Fabrizio Montepara che ha ricordato l'impegno dell'ente nel sostegno a tali iniziative e dal sindaco di Chieti Diego Ferrara con l'assessore Tiziana Della Penna.

Le farchie incendiate sono complessivamente 18: di queste 15 rappresentano le contrade del piccolo centro pedemontano, tre sono state realizzate dalle scuole. Nel piazzale sono presenti due ambulanze e un mezzo e personale dei Vigili del Fuoco. "Un evento catartico per la comunità di Fara, ma anche per tutta la provincia chietina e per l'Abruzzo, fra i più conosciuti e amati, che ogni anno richiama migliaia di persone - ha detto Ferrara - Una presenza per attestare vicinanza fra le nostre comunità e per onorare uno dei riti più belli e sentiti".

