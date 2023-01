Scuola:La Fratta segretario generale Flc Cgil Abruzzo-Molise

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 16 GEN - Pino La Fratta è stato eletto all'unanimità come segretario generale Flc Cgil Abruzzo Molise nel corso del 2/o congresso regionale del sindacato tenutosi a Francavilla al Mare; su proposta del neo segretario è stata eletta la segreteria regionale composta da Alessandra Palombaro, Antonio Lagatta, Miriam Del Biondo, Fabrizia D'Urbano e Augusta Marconi.

"In questi anni - si legge in una nota dell'organizzazione sindacale - l'accorpamento tra la Cgil Abruzzo e la Cgil Molise ha garantito gli strumenti, le occasioni, le possibilità e le sinergie capaci di sviluppare una solida iniziativa politico-sindacale della Flc Cgil con un aumento del suo peso contrattuale e un riconoscimento legittimato dall'aumento delle adesioni e dei voti RSU. Dagli interventi dei delegati è emerso come si debba proseguire con determinazione nelle azioni che riconoscano la necessità investire nelle aree del nostro territorio, per garantire il diritto allo studio minato dalle poche risorse per gli studenti universitari, per consentire alle aree interne di veder riconosciuto il proprio ruolo attraverso un sistema formativo che non può essere ridimensionato".

"Il Congresso ha espresso un netto 'No' alla cosiddetta autonomia differenziata ed alle spinte che vorrebbero regionalizzare l'istruzione - si conclude nella nota - perché la modalità con cui vengono perseguite non garantisce pari diritti civili e sociali dei cittadini su tutto il territorio nazionale con il risultato di penalizzare ulteriormente il Mezzogiorno".

