Rigopiano: sei anni di storia in podcast Tgr Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 16 GEN - Una dolorosa storia lunga sei anni in tre puntate da 20' ciascuna prende corpo grazie al podcast 'Rigopiano - Cronache dalla valanga' della Tgr Abruzzo. Dalla mezzanotte del 17 gennaio su raiplaysound.it e sull'app RaiPlay Sound la storia di Rigopiano verrà raccontata in audio dai giornalisti della testata i quali hanno lavorato su un materiale enorme, estraendo da oltre 120 servizi andati in onda e le 5 inchieste una cronistoria completa della più grande tragedia recente della montagna abruzzese.

A sei anni di distanza, e in concomitanza con la ripresa del processo che proprio il 18 gennaio riaprirà l'aula del tribunale di Pescara con gli interventi delle difese, la Rai regionale diretta da Paolo Pacitti racconterà "omissioni, negligenze e scaricabarile: un intero sistema mostra le sue falle nella sciagura costata la vita a 29 persone". Lo speciale è stato presentato oggi nella sede Rai di Pescara al cospetto di alcuni familiari delle vittime, Una valanga travolse l'hotel di Rigopiano di Farindola nel pomeriggio del 18 gennaio 2017, si salvarono solo in undici. Il condirettore della Tgr Roberto Pacchetti ha voluto ringraziare la redazione di Pescara insistendo "sul grande lavoro di squadra", così come è stato rimarcato il valore "del territorio e identità, ossia il racconto di chi ci vive". Il podcast è stato redatto da Ezio Cerasi, Daniela Senepa, Roberta Mancinelli e Alfredo Primante. (ANSA).