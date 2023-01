Trasporti:Gruppo Travaglini acquisisce controllo Motolog srl

(ANSA) - ATESSA, 13 GEN - Il Gruppo Travaglini di Atessa, per il tramite della società Travaglini Logistic & Transport Srl, ha acquisito una partecipazione complessiva della Motolog Srl pari al 27% del capitale sociale, acquisendone il controllo: a fine esercizio 2022 si è perfezionata la fusione per incorporazione della Motolog Srl nella Travaglini Logistic & Transport Srl, al fine di razionalizzare la struttura societaria del gruppo.

Motolog Srl è una delle più importanti realtà italiane nella logistica e spedizioni di motocicli, avente come principali clienti multinazionali leader del settore motorcycle. La società ha acquisito un know-how all'avanguardia nel settore della logistica integrata grazie all'apporto dei soci fondatori.

Travaglini Logistic and Transport Srl svolge la propria attività nel settore dei trasporti conto terzi: particolare importanza ed attenzione è stata dedicata nel tempo al trasporto di motocicli, settore in cui l'azienda annovera attualmente tra i propri clienti leader mondiali del settore di riferimento.

Il Gruppo Travaglini opera attraverso sette unità operative dislocate nel territorio nazionale (cinque in Abruzzo, una in Lombardia ed un'altra in Veneto), una in Francia ed, attraverso società di diritto estero, anche in India e Cina. Nel corso del 2022 il Gruppo Travaglini, grazie alla crescita per linee interne nonché per linee esterne, ha conseguito un monte ricavi consolidato pari a circa 29 milioni di euro (+10% rispetto al 2021, pari a 26,3 milioni di euro) e ha raggiunto una forza lavoro di 170 dipendenti (nel 2021erano 130) con un parco mezzi di circa 200 unità.

Lo Studio D'Incecco -Dottori Commercialisti di Pescara, con un team guidato da Alfredo D'Incecco con il supporto di Moira Sansone e con il contributo del Cfo Nicola Cianci, ha assistito Travaglini Group nella veste di advisor della struttura societaria e finanziaria dell'operazione. (ANSA).