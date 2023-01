'Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni', sabato i vincitori

(ANSA) - PESCARA, 12 GEN - Si concluderà con una diretta Facebook dalle ore 16 di sabato 14 gennaio la 18/a edizione del concorso dell'Associazione "Domenico Allegrino" Odv di Pescara intitolata "Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni", ispirata a una canzone del gruppo musicale "I Giganti" e promossa per sollecitare una riflessione sul tema della pace. Sono circa 2mila i lavori realizzati da alunni delle scuole primarie e secondarie abruzzesi e da adulti che hanno risposto al bando pubblicato a ottobre 2022. Disegni, poesie, foto, testi e collage sono stati esaminati da una commissione che ha selezionato quelli più corrispondenti al tema proposto. Le opere vincitrici sono riprodotte nel calendario che l'associazione realizza annualmente e che dona a tutti i partecipanti.

"Abbiamo riscontrato un'adesione straordinaria al concorso ed è stato davvero difficile scegliere i vincitori perché tutti hanno lavorato con grande creatività e fantasia, elaborando messaggi molto intensi e significativi sui temi della pace, della speranza e della non violenza - commenta Antonella Allegrino, presidente dell'associazione - Tra le riflessioni più belle ci sono quelle di tanti bambini che hanno ribadito il loro diritto di vivere in un mondo in cui non regnino paura e orrore.

Sabato comunicheremo i nomi dei 132 vincitori e mostreremo il calendario che sarà donato, insieme a un attestato di partecipazione, a tutti coloro che hanno inviato un lavoro rispondendo al bando".

Al concorso hanno preso parte gli alunni delle primarie e secondarie di Pescara, Montesilvano, Civitaquana, Bussi sul Tirino e Popoli (Pescara), Francavilla al Mare, Atessa, Vasto e Casoli (Chieti) e Navelli (L'Aquila), un totale di 31 scuole.

Nelle 18 edizioni del concorso sono stati oltre 27mila gli studenti e gli adulti che hanno partecipato, circa 30mila i lavori presentati L'Associazione "Domenico Allegrino" Odv, nata nel 2004 a Pescara, si ispira a una persona che ha creduto nella solidarietà come missione e ha operato dandone esempio concreto in ogni aspetto della propria vita. L'associazione interviene per promuovere e sostenere il valore dell'essere umano e contribuire a diffondere la cultura della solidarietà. (ANSA).