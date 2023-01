Sole e cime imbiancate in Abruzzo, -12.9 a Campo Felice

(ANSA) - L'AQUILA, 11 GEN - Fresco risveglio questa mattina sull'Appennino in Abruzzo come rilevato dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it). Queste le temperature minime registrate dalle varie stazioni meteo in montagna, dove le webcam dell'associazione mostrano cime leggermente imbiancate da recenti nevicate, e in alcuni comuni dell'entroterra: Campo Felice (1.538 metri di quota) -12.9°C; Rifugio Franchetti (2.433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela, provincia di Teramo) -9.4°; Piani di Pezza (quota 1.430 metri,) -7.7° C; Majelletta Blockhaus (2.003 metri di quota, dato in collaborazione con Chieti Meteo) -7.4° C; Rifugio Capanna di Sevice (sul Monte Velino a quota 2119 metri) -7.1°; Rocca di Mezzo -7.1°; Passo Godi (quota 1560 metri nel territorio di Scanno) -6.4° C; Santo Stefano di Sessanio -6.4°; Monte Genzana (1.980 metri di quota) -5.8°; L' Aquila Ovest -5.7°; Tagliacozzo -5.6°; Navelli -5.5°; Campo di Giove -5.4°; Bussi sul Tirino (300 metri) -4.2°; Avezzano -3.2° gradi.

La rete di monitoraggio dell'associazione Caput Frigoris è costituita, in Abruzzo e regioni limitrofe, da oltre 30 stazioni meteo e webcam di proprietà e da altre di proprietà di soci.

Fuori regione è attiva una stazione sull'Altopiano di Castelluccio di Norcia (Perugia) dove la minima registrata oggi, a quota 1296 metri, è stata -9.3° C. (ANSA).