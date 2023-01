Teatro e Musica "Barbara", stagione 2023 parte con "Fred!"

(ANSA) - PESCARA, 07 GEN - Sarà "Fred!", spettacolo dedicato a Fred Buscaglione per la regia di Arturo Brachetti con Matthias Martelli e la Roy Paci Band, il primo appuntamento della stagione di concerti per il 2023 della "Società del Teatro e della Musica "L. Barbara" di Pescara. Dopo il successo delle repliche al Parioli di Roma, gli artisti si esibiranno sul palco del Teatro Massimo giovedì 12 gennaio 2023. La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale dell'Italia. Fred Buscaglione era uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. La stagione musicale prosegue, venerdì 20 e venerdì 27 gennaio, con il recital del grande violinista Sergej Krylov insieme al pianista Edoardo Maria Strabbioli, incentrato sulle composizioni di Brahms e Ravel, e con il concerto della Roma Tre Orchestra, impegnata in un programma di musiche di Mahler e Weill.

I concerti si terranno al Teatro Massimo di Pescara ore 21. La stagione teatrale riparte a febbraio con tre appuntamenti. 7 e 8 febbraio, Alessio Boni e Serra Yilmaz saranno protagonisti di "Don Chisciotte". A seguire 14 e 15 febbraio "Testimone d'Accusa": il capolavoro di Agatha Christie sarà portato in scena da Vanessa Gravina, Giulio Corso e Giorgio Ferrara. Poi 21 e 22 febbraio "La Divina Sarah" con Lucrezia Lante della Rovere e Stefano Santospago. Gli spettacoli si terranno al Teatro Circus: ore 21 serale, pomeridiana ore 17. (ANSA).