Petardo danneggia presepe durante cenone, denuncia sindaco

(ANSA) - LENTELLA, 05 GEN - Il sindaco di Lentella (Chieti), Marco Mancini, nei giorni scorsi, ha proceduto a formalizzare presso la caserma dei carabinieri di Fresagrandinaria (Chieti) la denuncia per i danni causati dall'esplosione di un petardo in piazza Garibaldi durante il cenone del 31 dicembre scorso.

Oltre a provocare apprensione e lievi malori tra i presenti, l'esplosione ha danneggiato il gazebo affittato per l'occasione e il presepe realizzato con tanta cura dai bambini della scuola materna.

La vicenda è stata resa nota oggi sulla pagina Facebook del Comune di Lentella. "Tale folle gesto, che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, non poteva passare impunito - si legge nel post. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere che hanno ripreso l'accaduto e il responsabile". (ANSA).