Adescavano uomini per rapina, arrestata coppia nel teramano

(ANSA) - CONTROGUERRA, 05 GEN - Arrestata dai carabinieri di Alba Adriatica (Teramo) una coppia di fidanzati che nei mesi scorsi aveva messo a segno almeno tre rapine nei confronti di uomini nel Teramano. I due sono stati posti agli arresti domiciliari in base a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Teramo.

Il modus operandi era sempre lo stesso: la ragazza adescava clienti su alcune piattaforme internet fissando con loro degli appuntamenti presso la sua abitazione di per prestazioni sessuali a pagamento.

Presso l'appartamento la ragazza si faceva poi trovare insieme al suo fidanzato che dopo aver minacciato e percosso le vittime, gli sottraeva denaro, carte di credito ed altri effetti personali. Tre rapine accertate, ma non si esclude che ci siano analoghi fatti non denunciati.

In tutti e tre i casi le vittime venivano minacciate di ritorsioni in caso avessero denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Nonostante le minacce le vittime di rapina avevano poi denunciato quanto accaduto ai carabinieri della stazione di Corropoli (Teramo). (ANSA).