Gasdotto Linea Adriatica:Arera chiede consultazione pubblica

(ANSA) - PESCARA, 04 GEN - L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha chiesto a Snam l'avvio della consultazione pubblica sull'utilità per gli italiani del gasdotto 'Linea adriatica' comprensivo del tratto Sulmona-Foligno, visto che graverà sulla bolletta degli italiani. A renderlo noto è il Coordinamento No Hub del Gas che domani terrà una conferenza stampa a Pescara per spiegare la procedura e le modalità con cui chiunque potrà presentare le osservazioni.

"Peccato che l'opera sia stata già approvata come strategica dal Governo italiano - si legge in una nota del Coordinamento - a conferma che il nostro paese è proprio la Terra dei Cachi".

"Un fatto clamoroso, in un momento in cui i dati smentiscono chi ha scommesso sulle paure degli italiani sulla mancanza di gas - si prosegue nella nota - visto che addirittura nel 2022 l'Italia ha esportato - sì, esportato all'estero - oltre 3 miliardi di mc, un record assoluto, con lauti guadagni per le aziende che usano i gasdotti pagati dagli italiani con le loro bollette". (ANSA).