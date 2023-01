Pallamano:a Chieti qualificazioni mondiali under 21 maschile

(ANSA) - CHIETI, 03 GEN - Chieti e l'Abruzzo si confermano sempre più la casa della pallamano azzurra. Il 2023 della pallamano italiana inizierà infatti da 'La Casa della Pallamano' di Chieti. Nel centro tecnico federale, dal 6 all'8 gennaio prossimi, si disputerà infatti il torneo di qualificazione ai campionati mondiali U21 maschili che si svolgeranno nella prossima estate in Germania e in Grecia. L'Italia, padrone di casa, sfiderà i pari età di Croazia, Montenegro e Israele con l'obiettivo di conquistare il primo posto del Gruppo A e, uno storico accesso alla manifestazione iridata.

A Chieti arriveranno sette formazioni: nel Gruppo B si sfideranno infatti Polonia, Norvegia e Repubblica Ceca. La manifestazione che porterà in Abruzzo circa 300 tra atleti e addetti ai lavori segnerà di fatto il ritorno di una nazionale di pallamano a Chieti a distanza di due mesi dal successo dell'Italia femminile contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai mondiali del 2023.

Nella Nazionale U21 di Boris Popovic c'è anche l'abruzzese Tommaso De Angelis, 17enne originario di Teramo e punto di forza della squadra federale Campus Italia. La manifestazione si aprirà il 6 gennaio con tre gare al giorno e si chiuderà l'8 gennaio. L'Italia giocherà sempre l'incontro serale delle 19:30 e affronterà nell'ordine Montenegro, Israele e Croazia. Si qualificano ai mondiali U21 le squadre che chiudono al primo posto il proprio girone. (ANSA).