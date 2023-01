Filippo Graziani lancia a Sulmona "Arcipelago Ivan"

(ANSA) - SULMONA, 03 GEN - Giovedì 5 gennaio, alle 21, il Teatro comunale di Sulmona (L'Aquila), ospiterà l'anteprima nazionale di "Arcipelago Ivan" il nuovo tour di Filippo Graziani. Si tratta della data zero, che sarà provata e allestita nel teatro di Sulmona.

Le canzoni, la musica, il disegno e la scrittura. Tutto questo è "Arcipelago Ivan". È il luogo che racchiude tutte le sfaccettature artistiche di Ivan Graziani che convivono in equilibrio proprio come le isole di un arcipelago. Questo è l'omaggio di Filippo Graziani al padre che, come a bordo di una nave, traghetterà gli spettatori tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di casa Graziani come "Lugano addio", "Firenze", "Pigro" ma anche le canzoni dell'esordio e i lato B dei dischi più famosi per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano. Sul palco con Filippo Graziani (voce e chitarra), ci saranno Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso e chitarra acustica) e Bip Gismondi (chitarra elettrica). La regia è di Gigi Bischi.

Filippo Graziani, secondo figlio di Ivan, è nato e cresciuto a Rimini. Influenzato dalla scena della musica folk e rock elettronico, dopo un'esperienza negli Usa, è tornato in Italia avviando il progetto "Viaggi e intemperie", che omaggia il padre Ivan Graziani. Sempre in omaggio a suo padre e sotto la cura di Pepi Morgia, ha portato avanti un tour dal novembre 2009, che confluisce nell'album dal vivo "Filippo canta Ivan Graziani", dedicato esclusivamente alle più celebri canzoni del padre.

Nel 2014 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria "Nuove proposte" con il brano "Le cose belle". Il suo primo album in studio "Le cose belle" riscuote un buon successo e ha anche ottenuto il premio della Targa Tenco 2014 nella sezione "Migliore opera prima".

Il concerto, promosso dall'associazione culturale Nomadi Fans Club "Un giorno insieme" di Sulmona, è organizzato per sostenere il progetto "Una colonna sonora per la vita" a sostegno del distretto sanitario Valle Peligna - Alto Sangro. L'obiettivo è acquistare un ecografo da destinare al distretto sanitario di Sulmona. Info e prenotazioni 389.9737620. (ANSA).