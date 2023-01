Musei: Silone; boom presenze a Pescina, in 5 mila nel 2022

(ANSA) - PESCINA, 02 GEN - Boom di presenze nel museo dello scrittore Ignazio Silone: sono più di 5 mila le presenze registrate nel 2022, per lo più turisti non italiani.

"Il lavoro fatto in un anno sta cominciando a dare i suoi frutti, - spiega il sindaco di Pescina, Mirko Zauri - è un primo risultato confortante ottenuto dal lavoro svolto in questi mesi: sia da un punto di vista della comunicazione, ma soprattutto grazie alle tante attività messe in campo con le scuole e le associazioni locali". (ANSA).