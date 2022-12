Chieti, al via cantiere per smantellamento scala mobile

(ANSA) - CHIETI, 09 DIC - Sono entrate nel vivo le fasi di smontaggio e demolizione della scala mobile di Chieti che collega il parcheggio sotterraneo del terminal bus a via Asinio Herio, uno dei cantieri più attesi della città. L'intervento si inserisce in un progetto che, oltre al rifacimento della scala mobile, chiusa da mesi, prevede il potenziamento dei parcheggi sotterranei con la realizzazione di ulteriori cento posti auto, mentre nella parte superiore è prevista la riqualificazione ambientale, paesaggistica e funzionale della struttura anche grazie alla sistemazione dell'area a verde.

L'intervento ammonta a più di 3 milioni e 800 mila euro, i lavori sono stati aggiudicati all'associazione temporanea di imprese composta da Almacis srl, Saitem spa, Ged srl e Maspero elevatori spa.

Il terminal bus, nel frattempo, continua a funzionare.

L'intervento è stato finanziato grazie alle risorse che il Comune si era aggiudicato partecipando al bando di finanziamento straordinario per la riqualificazione urbana dei comuni capoluoghi di provincia ovvero il Bando Periferie, e alla Convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. "I lavori vedranno prima lo smantellamento e ricostruzione della scala mobile e, successivamente, il rifacimento del nuovo parcheggio nell'area del terminal bus in via Gran Sasso - dicono il sindaco Diego Ferrara e l'assessore alla Mobilità Stefano Rispoli - La città ha bisogno di parcheggi e con questi lavori si genereranno notevoli benefici. Al momento la sezione dell'opera interessata dai lavori è quella a ridosso del Terminal, da cui si procederà a salire, per la sicurezza del traffico e pubblica vige l'ordinanza con le prescrizioni in vigore già da novembre affinché gli interventi si possano svolgere rapidamente e in sicurezza per tutti". (ANSA).