Pd: al via domani in Puglia, 'Tour dei 100 Comuni' di Bonaccini

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - Parte da Puglia, Molise e Abruzzo, il viaggio all'ascolto lungo tutto il Paese di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di candidato alla segreteria del Pd . Il 'tour dei 100 Comuni' vivrà la sua prima tappa domani in Puglia con la visita, nel primo pomeriggio, ai luoghi legati alla memoria di Giuseppe Di Vittorio , padre costituente e uno dei fondatori del sindacato in Italia, a Cerignola, nel Foggiano. Alle 16.30 è in programma a Bari, l'incontro pubblico insieme al sindaco, Antonio Decaro, e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Domenica, invece, il governatore emiliano-romagnolo sarà in Molise e Abruzzo. Alle 10 a Termoli è in programma l'incontro pubblico al quale saranno presenti cittadini, amministratrici e amministratori. Alle 16 appuntamento a Pescara nella sala del Consiglio comunale e, ultima tappa a Teramo alle 18 con la visita al murale dedicato a Luigi 'Tom' Di Paoloantonio, partigiano, sindacalista e deputato, poi alla biblioteca Regionale Melchiorre per un incontro con iscritti e cittadini.

"Come avevo annunciato - osserva Bonaccini in una nota - parto dal Sud. Intendo toccare con mano ogni realtà territoriale, ascoltare direttamente dalle persone e nelle comunità le testimonianze di chi vive quotidianamente problemi, speranze e aspirazioni, per ridurre disuguaglianze e distanze sociali e territoriali, sostenere il lavoro e chi crea buona occupazione. Serve un Paese unito - prosegue - che sia messo nelle condizioni di viaggiare alla stessa velocità. Con idee e proposte che metteremo nel programma a sostegno della mia candidatura a segretario del Pd e che - conclude - raccoglierò in questo nostro viaggio in tutte le regioni, da Sud a Nord". (ANSA).