Adsu, 1,5 mln euro lavori su immobile vicino ateneo L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 07 DIC - Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell'Aquila ha destinato la somma di 1,5 milioni di euro alla riqualificazione di due piani dell'immobile a servizio del polo universitario di Coppito, ubicato nella omonima frazione aquilana, nel cui piano terra sono in funzione mensa e bar: un milione 150mila euro per un intervento nel primo piano dove è insediata un'ampia sala studi, la restante somma per la ristrutturazione del piano seminterrato che nelle intenzioni dell'Ente sarà adibito a magazzini e archivi. Ne dà notizia il presidente, Eliana Morgante che insieme al Cda ha dato il via libera alla proposta del responsabile dell'area tecnica, Michele Suriani. Entro il 2022 l'Area tecnica procederà all'affidamento delle progettazioni dei due interventi. L'avvio dei lavori è previsto per il nuovo anno. "L'accelerazione dei due progetti decisa dal Cda è la dimostrazione che il nostro Ente è concentrato nell'azione di miglioramento dei servizi agi studenti - spiega Morgante . Con il riutilizzo di quell'immobile, strategico per il polo più grande dell'Ateneo aquilano, per il quale sono state poste le basi con procedure ufficiali, si centra un altro importante obiettivo". Della somma stanziata un milione 150 mila euro provengono da fondi Cipes, 350mila euro sono fondi dell'azienda.

(ANSA).