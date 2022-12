Natale, a Chieti eventi fra sobrietà e rinnovabili

(ANSA) - CHIETI, 06 DIC - Iniziative natalizie all'insegna del risparmio e della sobrietà per il Comune di Chieti che ha diminuito del 40 per cento i costi degli eventi e delle luminarie, riducendo a 10.000 euro l'esborso a carico dell'Ente che potrà comunque contare sulle sponsorizzazioni. Si partirà il prossimo 8 dicembre con l'accensione delle luminarie alimentate da energia rinnovabile, mentre il 6 gennaio 2023 tornerà la rappresentazione del Presepe Vivente, come hanno spiegato in conferenza stampa il vice sindaco Paolo De Cesare e l'assessore al commercio Manuel Pantalone. Ci saranno anche concerti, esibizione di cori, presentazione di libri, laboratori per i più piccoli, artisti di strada, mostre e spettacoli.

"Abbiamo puntato tanto su iniziative rivolte alle famiglie e ai più piccoli e al settore commerciale, con dei mercatini di Natale particolari che si accenderanno insieme alle luminarie in tutto il centro storico, a Chieti Scalo e nei due quartieri più popolosi quali San Martino e Brecciarola - ha detto De Cesare - A Chieti Scalo torna la pista di pattinaggio, nel centro storico il Villaggio di Babbo Natale, tanti laboratori, presentazioni di libri, artisti di strada, trampolieri spettacoli per i più piccini, la filodiffusione come l'anno scorso e un Natale di solidarietà, con una serata di beneficenza che andrà a sostenere presenze a vantaggio della comunità o di soggetti vulnerabili.

Ringraziamo la Esa per le luminarie green, alimentate dall'energia rinnovabile. Saremo attenti anche agli orari di accensione e chiusura degli eventi, cercando di risparmiare il più possibile. Chiuderemo il calendario il 6 gennaio 2023 con il ritorno del Presepe vivente dell'associazione Teate Nostra, cosa di cui siamo felici perché è un evento importante che richiama attenzione anche da fuori e che sostiene la nostra città. Si parte l'8 con l'accensione alle 17.30 in piazza Vico e alle 19 a piazzale Marconi con la pista di pattinaggio". (ANSA).